Грибной комбинат в Петровске стал резидентом ТОСЭР

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-27T11:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В марте ООО Грибной комбинат «Петровский» внесли в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области, предприятие еще в конце 2018 года начало реализовывать инвестпроект по выращиванию культивированных шампиньонов. В планах организации — обеспечивать продукцией до трети общей емкости рынков Саратова и Энгельса, а также местных жителей.

Сейчас смета проекта составляет 20 млн рублей, как только он будет реализован, в Петровск появятся 100 рабочих мест. Пока что урожайность шести грибниц превышает 16 тонн, к 2020 году их число планируется удвоить.

Благодаря тому, что комбинат стал резидентов ТОСЭР, у предприятия появляется ряд льгот и преференций по земельному налогу, налогу на имущество, соцвзносам в государственные внебюджетные фонды, а также по федеральной составляющей налога на прибыль в течении пяти лет и по региональной составляющей — навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU