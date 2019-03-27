2019-03-27T12:58:56+03:00
Общество

В Саратовской области семейную ипотеку взяли только 20 семей

Депутаты и общественники обсуждают сложности получения кредита для многодетных семей
Александр Уриевский
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В Саратове проходит обсуждение возможностей ипотеки для многодетныхВ Саратове проходит обсуждение возможностей ипотеки для многодетныхФото: Александр Уриевский
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В Саратове 27 марта обсуждают повышение доступности ипотеки для семей с детьми в рамках программы «Семейная ипотека».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», встречу с представителями многодетных семей провел депутат госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков в рамках дискуссионной партийной площадки «Благополучие человека».

В обсуждении приняли участие депутат ГД РФ Татьяна Касаева, уполномоченная по правам детей Татьяна Загородняя, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Алла Фетисова, представители партийных проектов, депутаты городской думы.

Ранее, когда вопрос рассматривался без участия самих семей на внутрипартийном обсуждении было предложено в два раза снизить первоначальный взнос по «Семейной ипотеке», предусмотреть ипотечные каникулы для всех заемщиков с детьми независимо от сроков принятия закона «Об ипотечных каникулах». Кроме этого, единороссы предложили предусмотреть деньги в федеральном бюджете на подведение коммуникаций к объектам индивидуальной застройки, в случае если она ведется на средства «Семейной ипотеки».

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

- Мы специально взяли паузу между первым и вторым чтениях законопроекта в Госдуме — сказал Панков. — За 14 месяцев работы «Семейной ипотеки» только 20 человек взяли такой кредит. Главной задачей является понять, почему так мало? Что является причиной: бюрократические препоны, дороговизна продукта, отсутствие информации о такой ипотеке? Поэтому мы хотим услышать ваши мнения и предложения, чтобы учесть их в проекте закона во втором и третьем чтении.

Панков заметил, что интересы банков тоже можно понять, но «во главе угла стоит каждый человек, каждая семья, главное за горой бумаг, инструкций и документов, увидеть живых людей».

На совещании выступила Евгения Исаева, представительница многодетной семьи.

- Если в 2010 году активно брали ипотеку семьи с детьми, не только специальную, им банки давали охотно. Сегодня очень небольшое количество людей этим пользуется. Почему? Нужна большая квартира многодетной семье, никаких жилищных программ для строительства таких квартир в Саратовской области нет. В очереди 72 многодетных семьи на получение квартиры. То есть квартира будет дорогая. Банк требует высоких доходов от семьи. А там скорее всего, работает только папа, мама обычно с детьми или работает неофициально. Единственный вариант — получить справку о нуждаемости в помощи, как многодетные. Далее: 6% ипотеки — это только новостройки, где дороже жилье. На вторичном рынке процент сразу выше. Кроме того требуется большой первоначальный взнос. Если еще родились дети, после получения ипотеки, процент банк не снижает. Обязательно должен был официальный брак. Кроме того, если вдруг родители разводятся, то отцу взять ипотеку нереально. Мало информации — ни в соцзащите, нигде нам не дают никакой информации, к примеру, о получении участков для многодетной семьи. Мы узнаем случайно об этом, — заявила Елена Исаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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