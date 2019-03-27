2019-03-27T11:25:20+03:00
Происшествия

Медкарты на свалке в Марксе: следователи начали проверку

Об этом правохранители узнали из СМИ
Дарья Вострикова
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Следователи начали проверку по факту выброшенных медицинских карточек пациентов из Маркса.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, сообщение об этом правохранители увидели в СМИ.

По предварительным данным, в марте 2019 года местные жители нашли документы в одном из гаражей на бывшей городской свалке.

На карточках были написаны имена людей, их адреса, диагнозы, результаты обследований.

Таким образом в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну.

Следователям предстоит выяснить кто, каким образом и при каких обстоятельствах нарушил установленные требования о порядке уничтожения документации выбросил их на свалку.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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