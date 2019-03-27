Медкарты на свалке в Марксе: следователи начали проверку
Следователи начали проверку по факту выброшенных медицинских карточек пациентов из Маркса.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, сообщение об этом правохранители увидели в СМИ.
По предварительным данным, в марте 2019 года местные жители нашли документы в одном из гаражей на бывшей городской свалке.
На карточках были написаны имена людей, их адреса, диагнозы, результаты обследований.
Таким образом в открытом доступе находились сведения о частной жизни людей, составляющие их личную и семейную тайну.
Следователям предстоит выяснить кто, каким образом и при каких обстоятельствах нарушил установленные требования о порядке уничтожения документации выбросил их на свалку.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU