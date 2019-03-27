В Саратове девушка заплатила парню с сайта знакомств 55 тыс. рублей, чтобы он пришел на свидание

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-27T11:20:10+03:00

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В Энгельсе Саратовской области 25-летняя девушка стала жертвой мошенника с сайта знакомств.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, после знакомство девушка договорилась о встрече с кавалером. Однако он начал звонить, рассказал, что у него возникли трудности с инспекторами ГИБДД по дороге к ней и попросил денег.

В общей сложности девушка отдала парню 55 тыс. рублей. Но на свидание он так и не пришел.

Полиция начала проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU