В Саратове девушка заплатила парню с сайта знакомств 55 тыс. рублей, чтобы он пришел на свидание
Кавалер так и не явился
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В Энгельсе Саратовской области 25-летняя девушка стала жертвой мошенника с сайта знакомств.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, после знакомство девушка договорилась о встрече с кавалером. Однако он начал звонить, рассказал, что у него возникли трудности с инспекторами ГИБДД по дороге к ней и попросил денег.
В общей сложности девушка отдала парню 55 тыс. рублей. Но на свидание он так и не пришел.
Полиция начала проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU