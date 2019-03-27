В Саратове таксист сдал на металлолом арендованный автомобиль
Ему дали условный срок
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Суд признал виновным 33-летнего саратовца в хищении чужого имущества, совершенном с причинением значительного ущерба.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратура, в январе 2017 года мужчина познакомился в соцсети с 39-летней женщиной и заключил с ней договор аренды на ВАЗ 21102. Транспорт он собирался использовать для работы в такси.
Но 20 марта 2017 года мужчина сдал машину на металлолом в пункт на улице Симбирцева. Тем самым он причинил потерпевшей ущерб на 94 тыс. рублей.
За это правонарушение суд назначил ему полгода лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU