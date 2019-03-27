2019-03-27T11:01:46+03:00
Происшествия

В Саратове таксист сдал на металлолом арендованный автомобиль

Ему дали условный срок
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 33-летнего саратовца в хищении чужого имущества, совершенном с причинением значительного ущерба.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратура, в январе 2017 года мужчина познакомился в соцсети с 39-летней женщиной и заключил с ней договор аренды на ВАЗ 21102. Транспорт он собирался использовать для работы в такси.

Но 20 марта 2017 года мужчина сдал машину на металлолом в пункт на улице Симбирцева. Тем самым он причинил потерпевшей ущерб на 94 тыс. рублей.

За это правонарушение суд назначил ему полгода лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели сняли с моста через Волгу девушку
Саратовец получил 8,5 лет за убийство матери
Саратовские пловцы стали призерами Всероссийских соревнований
Отключена вода в поселке Жасминный
Трое жителей Лысогорского района попались на краже аккумуляторов
Многодетная мать пожаловалась на дороговизну проведения коммуникаций в Саратове
Завтра в Саратове ожидается туман
В Турках нашли подозрительные семена
В Саратовской области для борьбы с паводком созданы 82 аварийные бригады
Житель Чардыма сядет в тюрьму за кражу инструментов
Представитель банка в Саратове заявил, что они заинтересованы в семейной ипотеке
Банки не дают саратовским семьям гасить «тело кредита» по ипотеке
Саратовцев призывают не выходить на тонкий лед
В больнице Саратова медсестра обокрала санитарку
Вячеслав Володин встретился с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин Абделькеримом Аль-Исой
Жители Заводского района шестой день заливает канализация
Житель Вольска оставил без газа 600 человек и отправился в колонию
В Саратове депутат возмутился позицией банков, не позволяющих людям перекредитоваться
Грибной комбинат в Петровске стал резидентом ТОСЭР
В Саратовской области семейную ипотеку взяли только 20 семей
Медкарты на свалке в Марксе: следователи начали проверку
В Саратове девушка заплатила парню с сайта знакомств 55 тыс. рублей, чтобы он пришел на свидание