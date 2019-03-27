Пьяный тракторист протаранил газопровод в Красноармейске

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-27T10:56:38+03:00

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В Красноармейске Саратовской области вынесен приговор 44-летнему местному жителю.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, мужчина на тракторе протаранил газопровод.

При этом он был пьян и лишен водительских прав.

ДТП произошло 21 декабря 2018 года, хотя в январе его лишили прав за вождение в пьяном виде. Мужчина сел за руль трактора-погрузчика «Т-156» и на станции Паницкая врезался в опору газопровода. После этого водителя задержали сотрудники ДПС.

Суд отправил его на обязательные работы — 240 часов. Кроме этого его вновь лишили прав на год.

ИСТОЧНИК KP.RU