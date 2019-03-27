Пьяный тракторист протаранил газопровод в Красноармейске
Теперь он отработает 240 часов
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В Красноармейске Саратовской области вынесен приговор 44-летнему местному жителю.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, мужчина на тракторе протаранил газопровод.
При этом он был пьян и лишен водительских прав.
ДТП произошло 21 декабря 2018 года, хотя в январе его лишили прав за вождение в пьяном виде. Мужчина сел за руль трактора-погрузчика «Т-156» и на станции Паницкая врезался в опору газопровода. После этого водителя задержали сотрудники ДПС.
Суд отправил его на обязательные работы — 240 часов. Кроме этого его вновь лишили прав на год.
ИСТОЧНИК KP.RU