В Энгельсе нетрезвый водитель влетел в дерево

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-27T11:13:01+03:00

Его вытащили из салона автомобиля спасатели

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Сегодня, 27 марта, на пересечении проспекта Фридриха Энгельса и проспекта Строителей в Энгельсе пьяный водитель Lada Kalina врезался в дерево.

Как рассказал специальный корреспондент«КП-Саратов», по предварительным данным мужчина не справился с управлением и на повороте вылетел с проезжей части.

Прибывшие спасатели деблокировали зажатого водителя из машины.

Его госпитализировали в больницу.

На месте работали пожарные, скорая помощь.

Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU