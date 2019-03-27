В Энгельсе нетрезвый водитель влетел в дерево
Сегодня, 27 марта, на пересечении проспекта Фридриха Энгельса и проспекта Строителей в Энгельсе пьяный водитель Lada Kalina врезался в дерево.
Как рассказал специальный корреспондент«КП-Саратов», по предварительным данным мужчина не справился с управлением и на повороте вылетел с проезжей части.
Прибывшие спасатели деблокировали зажатого водителя из машины.
Его госпитализировали в больницу.
На месте работали пожарные, скорая помощь.
Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Энгельсе водитель легковушки пострадал в столкновении с автобусом
Его отправили в травмпункт и отпустили домой (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU