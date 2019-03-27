В Саратов вернулась 17-летняя чемпионка Европы по дзюдо
Уже через неделю ей предстоят поединки в Италии
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Сегодня, 27 марта, на железнодорожном вокзале Саратова встретили бронзового призера Кубка Европы по дзюдо Глафиру Борисову.
Соревнования прошли с 23 по 24 марта в Афинах.
По словам ее отца и тренера Константина Борисова, победа в соревнованиях дала девочке возможность выступать на Кубке Европы, который пройдет в Италии. Состязания состоятся уже на следующей неделе, поэтому у спортсменки нет времени на отдых.
Об этом сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области.
ИСТОЧНИК KP.RU