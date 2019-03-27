Педофилу из Энгельса дали 13 лет колонии

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-27T11:05:48+03:00

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Суд признал 32-летнего жителя Энгельса виновным в развращении четырехлетней девочки.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 9 мая девочка вместе с родителями была в гостях у соседей. Мужчина улучил момент, когда ребенок остался один, пришел к ней и надругался.

Малышка рассказала обо всем родителям, которые сообщили в полицию.

На злоумышленника завели уголовное дело. Он так и не признал свою вину, однако это не помогло избежать наказания — 13 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU