Педофилу из Энгельса дали 13 лет колонии
Он надругался над четырехлетней девочкой
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Суд признал 32-летнего жителя Энгельса виновным в развращении четырехлетней девочки.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 9 мая девочка вместе с родителями была в гостях у соседей. Мужчина улучил момент, когда ребенок остался один, пришел к ней и надругался.
Малышка рассказала обо всем родителям, которые сообщили в полицию.
На злоумышленника завели уголовное дело. Он так и не признал свою вину, однако это не помогло избежать наказания — 13 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU