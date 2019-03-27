2019-03-27T10:24:14+03:00
Общество

Дом для сирот в Аткарске обещают отремонтировать в кратчайшие сроки

Уже начались благоустроительные работы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В министерстве строительства и ЖКХ оперативно прокомментировали ситуацию с домом для сирот в Аткарске.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, застройщик трехэтажного дома готов устранить недостатки в кратчайшие сроки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дом на улице Транспортная, 88 разваливается. Там, по оценке следователей СУ СКР, проваливается крыльцо и лестницы в подвал.

Комиссия в составе представителей минстроя, властей Аткарска и застройщика осмотрела дом по заявлению жительницы этого дома. Дефектов несущих конструкций выявлено не было, но необходимо выполнить работы по уплотнению грунта, обратной засыпке и благоустройству территории.

- По итогам проверки составлен акт осмотра здания, включающий восстановление входных ступеней, спуска в подвал, поврежденных после зимы участков фасадного покрытия. Все работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств ООО «СК «Система». Мы предлагаем жителям принять участие в контроле за устранением дефектов. Компания открыта для общения, готова принять замечания и устранить их в кратчайшие сроки, — подчеркнул руководитель строительной компании Дмитрий Дулепин.

В настоящее время подрядчик приступил к выполнению работ по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели сняли с моста через Волгу девушку
Саратовец получил 8,5 лет за убийство матери
Саратовские пловцы стали призерами Всероссийских соревнований
Отключена вода в поселке Жасминный
Трое жителей Лысогорского района попались на краже аккумуляторов
Многодетная мать пожаловалась на дороговизну проведения коммуникаций в Саратове
Завтра в Саратове ожидается туман
В Турках нашли подозрительные семена
В Саратовской области для борьбы с паводком созданы 82 аварийные бригады
Житель Чардыма сядет в тюрьму за кражу инструментов
Представитель банка в Саратове заявил, что они заинтересованы в семейной ипотеке
Банки не дают саратовским семьям гасить «тело кредита» по ипотеке
Саратовцев призывают не выходить на тонкий лед
В больнице Саратова медсестра обокрала санитарку
Вячеслав Володин встретился с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мухаммадом бин Абделькеримом Аль-Исой
Жители Заводского района шестой день заливает канализация
Житель Вольска оставил без газа 600 человек и отправился в колонию
В Саратове депутат возмутился позицией банков, не позволяющих людям перекредитоваться
Грибной комбинат в Петровске стал резидентом ТОСЭР
В Саратовской области семейную ипотеку взяли только 20 семей
Медкарты на свалке в Марксе: следователи начали проверку
В Саратове девушка заплатила парню с сайта знакомств 55 тыс. рублей, чтобы он пришел на свидание
В Саратове таксист сдал на металлолом арендованный автомобиль