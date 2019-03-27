Дом для сирот в Аткарске обещают отремонтировать в кратчайшие сроки
В министерстве строительства и ЖКХ оперативно прокомментировали ситуацию с домом для сирот в Аткарске.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, застройщик трехэтажного дома готов устранить недостатки в кратчайшие сроки.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что дом на улице Транспортная, 88 разваливается. Там, по оценке следователей СУ СКР, проваливается крыльцо и лестницы в подвал.
Комиссия в составе представителей минстроя, властей Аткарска и застройщика осмотрела дом по заявлению жительницы этого дома. Дефектов несущих конструкций выявлено не было, но необходимо выполнить работы по уплотнению грунта, обратной засыпке и благоустройству территории.
- По итогам проверки составлен акт осмотра здания, включающий восстановление входных ступеней, спуска в подвал, поврежденных после зимы участков фасадного покрытия. Все работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств ООО «СК «Система». Мы предлагаем жителям принять участие в контроле за устранением дефектов. Компания открыта для общения, готова принять замечания и устранить их в кратчайшие сроки, — подчеркнул руководитель строительной компании Дмитрий Дулепин.
В настоящее время подрядчик приступил к выполнению работ по благоустройству.
ИСТОЧНИК KP.RU