Дом для сирот в Аткарске обещают отремонтировать в кратчайшие сроки

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-27T10:24:14+03:00

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В министерстве строительства и ЖКХ оперативно прокомментировали ситуацию с домом для сирот в Аткарске.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, застройщик трехэтажного дома готов устранить недостатки в кратчайшие сроки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дом на улице Транспортная, 88 разваливается. Там, по оценке следователей СУ СКР, проваливается крыльцо и лестницы в подвал.

Комиссия в составе представителей минстроя, властей Аткарска и застройщика осмотрела дом по заявлению жительницы этого дома. Дефектов несущих конструкций выявлено не было, но необходимо выполнить работы по уплотнению грунта, обратной засыпке и благоустройству территории.

- По итогам проверки составлен акт осмотра здания, включающий восстановление входных ступеней, спуска в подвал, поврежденных после зимы участков фасадного покрытия. Все работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств ООО «СК «Система». Мы предлагаем жителям принять участие в контроле за устранением дефектов. Компания открыта для общения, готова принять замечания и устранить их в кратчайшие сроки, — подчеркнул руководитель строительной компании Дмитрий Дулепин.

В настоящее время подрядчик приступил к выполнению работ по благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU