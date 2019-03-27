В Саратовской области женщина отказалась возвращать магазину шубу

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-27T10:13:54+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области у женщины забрали шубу.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, ранее гражданка купила изделие в меховом салоне. Однако на шубе нашелся дефект, и женщина обратилась в суд для ее замены.

Владелец салона вернул покупательнице деньги, но женщина отказалась возвращать шубу. Поэтому для разрешения проблемы были привлечены приставы. После беседы с ними гражданка добровольно рассталась с шубой.

ИСТОЧНИК KP.RU