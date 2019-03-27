В Саратовской области женщина отказалась возвращать магазину шубу
Владельцу пришлось обратиться к приставам
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В Воскресенском районе Саратовской области у женщины забрали шубу.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, ранее гражданка купила изделие в меховом салоне. Однако на шубе нашелся дефект, и женщина обратилась в суд для ее замены.
Владелец салона вернул покупательнице деньги, но женщина отказалась возвращать шубу. Поэтому для разрешения проблемы были привлечены приставы. После беседы с ними гражданка добровольно рассталась с шубой.
ИСТОЧНИК KP.RU