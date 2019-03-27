В разваливающемся от сырости доме в Саратове на стенах растут грибы

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-27T11:06:08+03:00

По словам горожан в здании уже растут грибы

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Жители трехэтажки на улице Огородней,165 в Заводском районе пожаловались на разрушающийся дом.

По словам жительницы дома Милы Максимовой, управляющая компания давно не следит за зданием. За зиму ни разу не чистили крышу, поэтому ее фрагменты начали обваливаться.

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Часть из них упала на балкон одного из местных жителей. На стенах поселился грибок, и по словам местных жителей, там уже выросла целая грибница. Снаружи трехэтажный дом выглядит полностью промокшим с первого до последнего этажа.

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Согласно данным портала « Дом.МинЖКХ» построенное в 1950 году здания управляется УК «Заводчанин» и там находится 24 квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU