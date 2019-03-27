2019-03-27T10:02:18+03:00
Общество

Николай Панков выступил против пальмового масла в продуктах питания

Он заявил, что жители должны знать, что покупают
Екатерина Семенова
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Сократить употребление гражданами в пищу пальмового масла поможет строгий контроль государства за качеством выпускаемой продукции. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Мы с вами часто сталкиваемся с тем, что не знаем, как распознать, качественный продукт мы покупаем или фальсификат. Примеров много — это и творог, и молоко, и сметана, и майонез, и масло и другие продукты. Мы употребляем их ежедневно. Особенно беспокоит возможность применения некачественных компонентов при производстве детского питания. Вот, например, пальмовое масло.

Многие государства законодательно запретили его применение в пищевом производстве, остальные же продолжают использовать его под разными названиями. Хотя оно по-прежнему остается смесью жирных кислот и эфиров глицерина.

Уж сколько лет слагали о нем легенды, писали как о его полезных качествах, так и об отрицательных. Якобы в нем содержится очень много бета-каротина, а он далеко не полезен и провоцирует развитие онкологии. Но мы же с вами часто думаем, что продукт натурален, а на самом деле он содержит техническое пальмовое масло. Страшнее всего: нам даже неизвестно в каких условиях было привезено на производство. Слышал, что и в цистернах иногда его перевозят из-под керосина и топливных углеводородов. Знаем, использование в молочной продукции «пальмы» значительно удешевляет товар и увеличивает срок его хранения. В этом, считаю, и есть беда.

Абсолютно убежден, мы должны знать, что мы едим, и из чего состоит тот или иной продукт. Об этом недавно спикер Госдумы Володин говорил с министром сельского хозяйства Патрушевым. Необходимо, чтобы на упаковке было написано очень большим шрифтом о содержании пальмового масла. И стоить оно должно дешевле, чем натуральный продукт. Поэтому хотелось бы, чтобы государство максимально четко контролировало качество выпускаемой продукции. А покупатели понимали, что они покупают и употребляют в пищу. Это и есть сегодня наша продовольственная безопасность. Это и есть борьба за продолжительность жизни наших граждан, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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