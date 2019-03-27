2019-03-27T10:05:19+03:00
Происшествия

Жительница Балаково ответит в суде за утонувшую в ванне дочь

Ребенок очень хотел купаться
Дарья Вострикова
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Балаково. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 21 марта 2019 года в 20:20 гражданка купала трехмесячного ребенка в ванной. В это время ее старшая полуторогодовалая дочь сидела рядом и тоже просилась купаться.

Мать раздела девочку и посадила в ванную, а сама понесла младшего ребенка в комнату.

Когда она вернулась обратно, то девочка уже утонула.

Прибывшие медики констатировали смерть малышки.

Выяснилось, что насильно ребенка никто не топил, семья благополучная и не состоит на учетах.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, провести судебно-медицинское исследование и выяснить, какой моральный климат царит в семье.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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