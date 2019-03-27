Жительница Балаково ответит в суде за утонувшую в ванне дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Балаково. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 21 марта 2019 года в 20:20 гражданка купала трехмесячного ребенка в ванной. В это время ее старшая полуторогодовалая дочь сидела рядом и тоже просилась купаться.
Мать раздела девочку и посадила в ванную, а сама понесла младшего ребенка в комнату.
Когда она вернулась обратно, то девочка уже утонула.
Прибывшие медики констатировали смерть малышки.
Выяснилось, что насильно ребенка никто не топил, семья благополучная и не состоит на учетах.
Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, провести судебно-медицинское исследование и выяснить, какой моральный климат царит в семье.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU