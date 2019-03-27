В Энгельсе водитель легковушки пострадал в столкновении с автобусом
Его отправили в травмпункт и отпустили домой
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Вчера, 26 марта, в 00:30 у дома №36 на проспекте Строителей в Энгельсе 51-летний водитель ВАЗ-11183 влетел в припаркованный автобус «Лиаз-525645».
Как рассказали «КП-Саратов» в областной УГИБДД, виновник аварии слишком разогнался и потерял управление.
В результате аварии мужчина получил травмы и после того, как ему оказали медицинскую помощь, отправился домой.
ИСТОЧНИК KP.RU