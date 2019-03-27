Дорога из Энгельса в Саратов оказалась парализована пробкой
Движение по мосту практически встало
Скрин Яндекс.Пробки
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Жители Энгельса сегодня утром, 27 марта, с трудом могли выехать из города.
Как сообщили «КП-Саратов», очевидцы, движение по мосту через Волгу в сторону Саратова было сильно затруднено.
- Просто стоим! - возмутилась покровчанка Елена в беседе с корреспондентом «Комсомолки». При этом, по ее словам, какой-то заметной причины пробки не было.
Другой житель Энгельса, Александр, рассказал, что на улицах, прилегающих к мосту, проводят опиловку деревьев. Но, по его мнению, это вряд ли могло стать причиной затора.
В Энгельсе проводят опиловку деревьев
В итоге многие жители Энгельса серьезно опоздали на работу в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU