2019-03-27T09:44:42+03:00
Общество

Дорога из Энгельса в Саратов оказалась парализована пробкой

Движение по мосту практически встало
Екатерина Семенова
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Жители Энгельса сегодня утром, 27 марта, с трудом могли выехать из города.

Как сообщили «КП-Саратов», очевидцы, движение по мосту через Волгу в сторону Саратова было сильно затруднено.

- Просто стоим! - возмутилась покровчанка Елена в беседе с корреспондентом «Комсомолки». При этом, по ее словам, какой-то заметной причины пробки не было.

Другой житель Энгельса, Александр, рассказал, что на улицах, прилегающих к мосту, проводят опиловку деревьев. Но, по его мнению, это вряд ли могло стать причиной затора.

В Энгельсе проводят опиловку деревьев

В Энгельсе проводят опиловку деревьев

В итоге многие жители Энгельса серьезно опоздали на работу в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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