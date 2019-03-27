В Саратове сельчанин лишил одногодку денег с карты
На него завели уголовное дело
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Вчера, 26 марта, полиция Заводского района раскрыла кражу с банковской карты 37-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, женщина потеряла телефон LG в такси 23 марта, когда ехала с улицы Орджоникидзе,1. К аппарату был подключен мобильный банк, с помощью которого неизвестный снял с ее счета 2400 рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 37-летний житель поселка Синенькие, который ранее не сидел в тюрьме.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU