В Саратове сельчанин лишил одногодку денег с карты

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-27T09:39:59+03:00

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Вчера, 26 марта, полиция Заводского района раскрыла кражу с банковской карты 37-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, женщина потеряла телефон LG в такси 23 марта, когда ехала с улицы Орджоникидзе,1. К аппарату был подключен мобильный банк, с помощью которого неизвестный снял с ее счета 2400 рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 37-летний житель поселка Синенькие, который ранее не сидел в тюрьме.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU