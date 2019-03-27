Регоператор создал исчерпывающие возможности легализовать обращение с ТКО для 15 тыс. предпринимателей

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-27T09:27:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Торгово-промышленной палате Саратовской области прошло рабочее совещание «О переходе малого и среднего бизнеса на легальное обращение с твердыми коммунальными отходами». В совещании приняли участие депутат Государственной Думы РФ Ольга Баталина, руководители ведомств исполнительной власти Правительства области, депутаты Саратовской областной Думы, должностные лица прокуратуры Саратовской области, руководители бизнес-сообществ региона и предприниматели.

Совещание на базе ТПП было инициировано Регоператором по обращению с ТКО с целью донести до предпринимательского сообщества информацию о новых возможностях легализации их реального накопления ТКО. Такие возможности появились после проведения накануне, 22 марта, рабочей группы в прокуратуре области. Позиция надзорного органа, которую озвучил на совещании в ТПП заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области Александр Баринов основана на обязательности оплаты коммунальной услуги всеми потребителями.

- Только 10% предпринимателей заключили договор на обращение с ТКО с Регоператором. Это неправильно. Но и Регоператор должен предоставить возможность предпринимателям оплачивать услугу, исходя из ее потребления, а не только норматива, — сказал Баринов.

В настоящее время Регоператором совместно с прокуратурой области выработан алгоритм, позволяющий производить расчет платы предпринимателей исходя из количества контейнеров (в наличии) и их вместимости. Данное решение позволит более чем 5 тысячам предпринимателей Саратова и примерно 10 тысячам предпринимателей Саратовской области легализовать обращение с ТКО.

- Мы вывезли из Саратова и экологически безопасно обработали более 150 тысяч тонн ТКО. При этом более 8 тысяч тонн из них не подтверждены договорами с потребителями. Это мусор, образованный малыми предпринимателями, который они выбрасывают в контейнеры общего пользования. То есть за них заплатит население и добросовестный бизнес. Мы оказали услугу и требуем оплаты, поскольку платежная дисциплина всех потребителей — непременное условие дальнейшего снижения тарифа на услугу по обращению с ТКО. Совместно с прокуратурой мы нашли справедливое решение для тех малых предприятий, которые жаловались на резкий рост платы за ТКО в случае ее расчета по нормативу и создали исчерпывающие возможности для легализации их работы начиная с 12 августа 2018 года, — прокомментировал итоги мероприятия директор Регоператора Михаил Андреев.

По словам финдиректора Регоператора Юлии Медведевой, крупный бизнес давно уже заключил договоры с Регоператором и легализовал свои потоки ТКО.

- Из того объема ТКО, что мы вывозим из Саратова, только 6,2% не подтверждено договорами с мусорообразователями. По нашим оценкам, от заключения договора с Регоператором в настоящее время в Саратове уклоняются порядка 5 тысяч предпринимателей. Усредненный портрет «уклониста» — магазин или предприятие по предоставлению услуг площадью менее 150 метров с ежемесячной платой за обращение с ТКО на уровне 1850-2500 рублей, — отметила Юлия Медведева.

Данная категория предпринимателей чаще всего выбрасывает мусор в контейнеры общего пользования и услуга по экологически безопасному обращению с ТКО им фактически оказана. В отдельных случаях применяемые нормативы для конкретных объектов бизнеса действительно не соответствуют реальному образованию ТКО, что подтверждает и Регоператор, контролирующий накопление ТКО на отдельных контейнерных площадках. Учитывая позицию прокуратуры области, разработан алгоритм, позволяющий рассчитать оплату предоставленной услуги в соответствии с правилами коммерческого учета, а не по нормативу. Поэтому Регоператор предоставляет возможность всем предпринимателям, не заключившим договоры, в ближайшее время сделать заявки на их заключение. Сделать это можно с помощью онлайн сервисов на сайте Регоператора.

ИСТОЧНИК KP.RU