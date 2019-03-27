Пенсионерка из Балашова поблагодарила полицейского за спасение на пожаре
Пожилая жительница Балашова поблагодарила полицейского за спасение на пожаре.
Как рассказали «КП-Саратов»в областном ГУ МВД, об этом 69-летняя женщина написала в письме руководству МО МВД России «Балашовский».
В ночь на 19 марта горел подъезд многоквартирного дома на улице Орджоникидзе в Балашове. Напуганные жильцы покинули квартиры, а вот пенсионерка уйти не могла.
Полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Балашовский» Саратовской области прапорщик полиции Руслан Батршин заметил женщину на балконе четвертого этажа.
Пенсионерка не могла спуститься по лестнице и уже настолько отчаялась, что была готова прыгнуть вниз.
Полицейский бросился в задымленный дом, нашел нужную квартиру и вывел оттуда пенсионерку.
Он же вызвал бригаду скорой помощи.
Жительница области сердечно поблагодарила стража порядка за смелость и самоотверженность.
ИСТОЧНИК KP.RU