Пенсионерка из Балашова поблагодарила полицейского за спасение на пожаре

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-27T09:20:35+03:00

Он вытащил ее с балкона четвертого этажа

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Пожилая жительница Балашова поблагодарила полицейского за спасение на пожаре.

Как рассказали «КП-Саратов»в областном ГУ МВД, об этом 69-летняя женщина написала в письме руководству МО МВД России «Балашовский».

В ночь на 19 марта горел подъезд многоквартирного дома на улице Орджоникидзе в Балашове. Напуганные жильцы покинули квартиры, а вот пенсионерка уйти не могла.

Полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Балашовский» Саратовской области прапорщик полиции Руслан Батршин заметил женщину на балконе четвертого этажа.

Пенсионерка не могла спуститься по лестнице и уже настолько отчаялась, что была готова прыгнуть вниз.

Полицейский бросился в задымленный дом, нашел нужную квартиру и вывел оттуда пенсионерку.

Он же вызвал бригаду скорой помощи.

Жительница области сердечно поблагодарила стража порядка за смелость и самоотверженность.

ИСТОЧНИК KP.RU