Житель Энгельса украл у пенсионерки гараж
Этим он причинил ей ущерб на сумму 75 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Вчера, 26 марта, полиция Энгельсского района раскрыла кражу гаража у 65-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 9 по 15 марта кто-то похитил ее металлический гараж с территории кооператива «Мелиоратор» стоимостью 75 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению приложил руку четыре раза судимый 40-летний житель поселка Геофизиков.
На него завели очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU