Житель Энгельса украл у пенсионерки гараж

СЕГОДНЯ 09:06 2019-03-27T09:18:31+03:00

Этим он причинил ей ущерб на сумму 75 тыс. рублей

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Вчера, 26 марта, полиция Энгельсского района раскрыла кражу гаража у 65-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 9 по 15 марта кто-то похитил ее металлический гараж с территории кооператива «Мелиоратор» стоимостью 75 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению приложил руку четыре раза судимый 40-летний житель поселка Геофизиков.

На него завели очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU