2019-03-27T10:01:52+03:00
Общество

Панков балаковским дольщикам: Будем и дальше координировать работу

Он пообещал дальнейшую поддержку
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков встретился с дольщиками Балаково, которые не стали вступать в ЖСК «Возрождение», решив получить страховые выплаты. На встрече с инициативной группой обсуждались дальнейшие действия в рамках судебных процессов по делу обанкротившейся страховой компании.

Николай Панков подчеркнул, что продолжит оказывать дольщикам поддержку для того, чтобы они могли отстаивать свои права, консультируясь с грамотными юристами, и посещать заседания суда, проходящие в Омске.

- Председатель Госдумы Вячеслав Володин, создавший рабочую группу для решения проблем обманутых дольщиков, подчеркнул — универсального метода не существует. Если вы решили не вступать в ЖСК, а добиваться компенсаций, то значит, буду поддерживать вас на всех этапах этого сложного пути. Мы уже добились возбуждения уголовного дела. Неоднократно встречались с конкурсным управляющим «Страховой инвестиционной компании», чтобы напрямую получить ответы на вопросы. Будем и дальше координировать работу, вместе добиваться цели, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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