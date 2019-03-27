Пожар в один кв. м на Астраханской тушили 13 человек

СЕГОДНЯ 08:54 2019-03-27T08:54:47+03:00

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В Самойловском районе Саратовской области днем 26 марта сгорел частный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил дежурному в 15:25. Горел дом в селе Красавка, площадь возгорания составила пять кв. м.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация электрооборудования.

Кроме этого, в 16:11 загорелась двухкомнатная квартира в пятиэтажке на улице Астраханская. Площадь пожара составила один кв. м. На тушение выезжали 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU