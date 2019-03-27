В Саратове опытный вор не успел скурить украденные сигареты
Ради табака он взломал магазин
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Вчера, 26 марта, полиция Ленинского района раскрыла кражу из магазина на улице Благодарова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 48-летней заявительницы в ночь с 5 на 6 марта кто-то взломал замок помещения, залез внутрь и забрал с собой пиво, три пачки сигарет, деньги и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали. На безработного 31-летнего рецидивиста завели уголовное дело, табачные изделия у него изъяли. Оказалось, что телефон он успел выкинуть.
Сейчас мужчины ожидает своей участи под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU