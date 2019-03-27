В Саратове опытный вор не успел скурить украденные сигареты

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-27T08:50:34+03:00

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Вчера, 26 марта, полиция Ленинского района раскрыла кражу из магазина на улице Благодарова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 48-летней заявительницы в ночь с 5 на 6 марта кто-то взломал замок помещения, залез внутрь и забрал с собой пиво, три пачки сигарет, деньги и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. На безработного 31-летнего рецидивиста завели уголовное дело, табачные изделия у него изъяли. Оказалось, что телефон он успел выкинуть.

Сейчас мужчины ожидает своей участи под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU