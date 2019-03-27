2019-03-27T08:43:29+03:00
Происшествия

В Балашове мужчина с рогаткой забросил телефон на территорию колонии

Он сам вышел на свободу только в феврале
Екатерина Семенова
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Фото УФСИН Саратовской областиФото УФСИН Саратовской области
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В лечебно-исправительное учреждение №3 УФСИН России в Балашове Саратовской области попытались доставить телефон.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, вышедший на свободу в феврале мужчина перебросил сверток с запрещенным предметом с помощью рогатки.

На место происшествия прибыла оперативная группа совместно с начальником караула в сопровождении служебной собаки. Нарушитель был задержан.

Установлено, что 50-летний мужчина ранее шесть раз был судим за разбой, кражи, грабежи и наркоторговлю. Он провел в местах лишения свободы в общей сложности 21 год.

По данному факту начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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