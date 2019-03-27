В Балашове мужчина с рогаткой забросил телефон на территорию колонии
Он сам вышел на свободу только в феврале
Фото УФСИН Саратовской области
Изменить размер текста:
В лечебно-исправительное учреждение №3 УФСИН России в Балашове Саратовской области попытались доставить телефон.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, вышедший на свободу в феврале мужчина перебросил сверток с запрещенным предметом с помощью рогатки.
На место происшествия прибыла оперативная группа совместно с начальником караула в сопровождении служебной собаки. Нарушитель был задержан.
Установлено, что 50-летний мужчина ранее шесть раз был судим за разбой, кражи, грабежи и наркоторговлю. Он провел в местах лишения свободы в общей сложности 21 год.
По данному факту начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU