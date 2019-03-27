2019-03-27T08:40:36+03:00
Происшествия

В Саратове автомойщик-рецидивист угнал и разбил чужой BMW

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Кировского района раскрыла угон BMW z4 белого цвета, 2007 года выпуска у 28-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам в ночь с 23 на 24 марта заявитель оставил машину на автомойке на улице Рахова. Он обнаружил свою иномарку со следами аварии на этом же месте 24 марта.

Выяснилось, что на авто решил прокатиться неоднократно судимый мойщик.

Он признался в содеянном и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

Машину вернули владельцу под сохранную расписку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Энгельса украл у пенсионерки гараж
Панков балаковским дольщикам: Будем и дальше координировать работу
В Саратове «Газель» сбила юношу
Пожар в один кв. м на Астраханской тушили 13 человек
В Саратове опытный вор не успел скурить украденные сигареты
В Балашове мужчина с рогаткой забросил телефон на территорию колонии
Разработана схема спасения исторических зданий Саратова
В Хвалынске сосед по комнате украл у юноши 134 тыс. рублей
Лонгин пока не видит возможности возрождения храма Александра Невского на месте стадиона «Динамо»
Здания Саратова может спасти программа «аренда за рубль»
В суд Вольска передано дело женоубийцы
Руководителя УК в Саратове оштрафовали на 50 тыс. рублей за раздавленное льдиной авто
Лонгин рассказал о заборах вокруг храмов, умирании русского села и «спайке» с властью
Отключена вода на проспекте Энтузиастов
В Саратове днем будет идти дождь
Саратовская федерация волейбола признана виновной в попытке украсть историю «Протона-БАЭС»
Жители микрорайона «Авиатор» пожаловались Путину на отсутствие школы
Саратовский депутат вышел из «Единой России» по трем причинам
В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто
Следователи разберутся, кто виноват в разрушении новостройки в Аткарске
Деревья в центре Саратова кронировали по заявке театра оперы и балета