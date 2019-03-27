В Саратове автомойщик-рецидивист угнал и разбил чужой BMW

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-27T08:40:36+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла угон BMW z4 белого цвета, 2007 года выпуска у 28-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам в ночь с 23 на 24 марта заявитель оставил машину на автомойке на улице Рахова. Он обнаружил свою иномарку со следами аварии на этом же месте 24 марта.

Выяснилось, что на авто решил прокатиться неоднократно судимый мойщик.

Он признался в содеянном и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

Машину вернули владельцу под сохранную расписку.

ИСТОЧНИК KP.RU