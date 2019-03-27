В Хвалынске сосед по комнате украл у юноши 134 тыс. рублей
Подозреваемый признался в преступлении
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В Хвалынске Саратовской области 19-летний парень обратился в полицию с заявлением о краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам потерпевшего, в период с августа 2018 по март 2019 году у него с банковской карты были похищены 134 тыс. рублей.
Полиция провела расследование и установила, что к преступлению причастен 21-летний сосед по комнате. Молодой человек дал признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU