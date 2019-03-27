Разработана схема спасения исторических зданий Саратова
На заседании рабочей группы по объектам культурного наследия в Саратове, которая прошла в администрации города, представитель комитета по охране культурного наследия области Анастасия Пузанова рассказала о том, что делать с историческими зданиями.
Разработана схема для многоквартирных домов, которые признаны аварийными и включены в программу расселения, собственником которых является администрация Саратова.
Необходимо поменять вид разрешенного использования земельного участка, перевести собственность в нежилой фонд, чтобы внести объект в прогнозный план по приватизации. После этого проводятся торги по продаже объекта в качестве нежилого здания. Новый собственник делает культурно-историческую экспертизу.
Если же экспертиза говорит, что здание исключается из списка выявленных объектов культурного наследия, то его выводят из реестра, и собственник либо работает как с нежилым, но может реконструировать, либо сносит и возводит другую постройку, учитывая правила землепользования.
Если экспертиза говорит, что здание представляет ценность, то у собственника появляется объект со статусом и он работает как с объектом культурного наследия.
Мэр Саратова Михаил Исаев пояснил, что в случае, если собственником здания является администрация, расходы на превращение его в музей логичны. А если средства будут потрачены, но дом музеем не станет, это вызовет вопросы проверяющих органов.
ИСТОЧНИК KP.RU