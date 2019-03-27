2019-03-27T08:21:59+03:00
Общество

Лонгин пока не видит возможности возрождения храма Александра Невского на месте стадиона «Динамо»

Митрополит считает необходимым найти могилы архиереев и героев 1812 года под стадионом «Динамо»
Александр Уриевский
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Митрополит Саратовский и Вольский ЛонгинМитрополит Саратовский и Вольский ЛонгинФото: Александр Уриевский
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На своей пресс-конференции в Саратове 26 марта митрополит Саратовский и Вольский Лонгин коснулся темы недвижимости, которую получает церковь от светских властей.

- Мы берем только то, что необходимо, когда вы говорите о недвижимости, которую получает церковь. Все, что вокруг нашего здания (Троицкий кафедральный собор – прим. ред.) это тоже ранее принадлежало церкви, но вы видите, мы не выселяем краеведческий музей. Реституция в нашей стране пока не зашла так далеко, — заметил Лонгин.

Восстановление храма Александра Невского митрополит считает своей миссией.

- Что касается храма Александра Невского, на месте стадиона «Динамо» - посмотрим. Я всегда, когда об этом спрашивают, отвечаю — сначала нужно создать и построить адекватную замену стадиону.

После этого, конечно, я считал бы правильным восстановить собор, и найти могилы архиереев и могилы героев войны 1812 года, которые там похоронены, потом были засыпаны щебнем, а сейчас над всем этим беговые дорожки. Я считаю, что это моя миссия. Но пока никаких шагов по новому стадиону не видно, — отметил Лонгин.

Митрополит заявил, что острой необходимости еще одного храма в центре Саратова сегодня нет.

- Если предложат построить храм в другом месте центра города, тогда на месте памятника Ленину. Это шутка, конечно, — сказал Лонгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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