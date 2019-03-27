Здания Саратова может спасти программа «аренда за рубль»
В саратовской городской думе прошло совещание по вопросам сохранения исторического и культурного наследия города.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутаты обсудили схемы, благодаря которым возможно спасение исторических зданий.
Консультант отдела охраны объектов культурного наследия комитета по охране культурного наследия Саратовской области Анастасия Пузанова рассказала о программе «аренда за рубль», которая является пока что единственным вариантом для сохранения обветшалых зданий, за исключением прямых инвестиций.
В эту программу попадают объекты в неудовлетворительном состоянии.
В качестве примера был приведен детсад в Заводском районе. Здание не находится в реестре объектов культурного наследия, не является многоквартирным домом, не аварийно. По программе «аренда за рубль» могут быть проведены аукционы. И тогда новый владелец начнет работать с ним как с объектом исторического наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU