Здания Саратова может спасти программа «аренда за рубль»

СЕГОДНЯ 08:09 2019-03-27T08:13:06+03:00

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В саратовской городской думе прошло совещание по вопросам сохранения исторического и культурного наследия города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутаты обсудили схемы, благодаря которым возможно спасение исторических зданий.

Консультант отдела охраны объектов культурного наследия комитета по охране культурного наследия Саратовской области Анастасия Пузанова рассказала о программе «аренда за рубль», которая является пока что единственным вариантом для сохранения обветшалых зданий, за исключением прямых инвестиций.

В эту программу попадают объекты в неудовлетворительном состоянии.

В качестве примера был приведен детсад в Заводском районе. Здание не находится в реестре объектов культурного наследия, не является многоквартирным домом, не аварийно. По программе «аренда за рубль» могут быть проведены аукционы. И тогда новый владелец начнет работать с ним как с объектом исторического наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU