В суд Вольска передано дело женоубийцы
Следователи в Вольске Саратовской области завершили расследование дела об убийстве женщины, которое совершил ее 62-летний муж.
Трагедия произошла 22 января в частном доме в Вольске. Супруги уже давно собирались разволдится, но еще жили в одном доме. 21 января женщина сообщила, что уходит жить к другому мужчине. Муж сдерживал ревность до следующего дня. Когда утром разразилась очередная ссора, он кухонным ножом не менее 5 раз ударил 49-летнюю супругу. Потом он отнес тело в пристройку и позвонил другу, которому рассказал о случившемся. Тот вызвал «скорую», медики лишь констатировали смерть женщины от острой кровопотери из ран на груди и животе. Работники «скорой» вызвали полицию.
Суд заключил обвиняемого под стражу, в ходе следствия он полностью признал вину.
Сейчас уголовное дело направлено прокурору и после его утвердительного заключения отправится в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU