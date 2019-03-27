В суд Вольска передано дело женоубийцы

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-27T07:45:05+03:00

Мужчина перед разводом зарезал жену, которая собиралась уйти к другому

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Следователи в Вольске Саратовской области завершили расследование дела об убийстве женщины, которое совершил ее 62-летний муж.

Трагедия произошла 22 января в частном доме в Вольске. Супруги уже давно собирались разволдится, но еще жили в одном доме. 21 января женщина сообщила, что уходит жить к другому мужчине. Муж сдерживал ревность до следующего дня. Когда утром разразилась очередная ссора, он кухонным ножом не менее 5 раз ударил 49-летнюю супругу. Потом он отнес тело в пристройку и позвонил другу, которому рассказал о случившемся. Тот вызвал «скорую», медики лишь констатировали смерть женщины от острой кровопотери из ран на груди и животе. Работники «скорой» вызвали полицию.

Суд заключил обвиняемого под стражу, в ходе следствия он полностью признал вину.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору и после его утвердительного заключения отправится в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU