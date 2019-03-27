2019-03-27T07:45:05+03:00
Происшествия

В суд Вольска передано дело женоубийцы

Мужчина перед разводом зарезал жену, которая собиралась уйти к другому
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи в Вольске Саратовской области завершили расследование дела об убийстве женщины, которое совершил ее 62-летний муж.

Трагедия произошла 22 января в частном доме в Вольске. Супруги уже давно собирались разволдится, но еще жили в одном доме. 21 января женщина сообщила, что уходит жить к другому мужчине. Муж сдерживал ревность до следующего дня. Когда утром разразилась очередная ссора, он кухонным ножом не менее 5 раз ударил 49-летнюю супругу. Потом он отнес тело в пристройку и позвонил другу, которому рассказал о случившемся. Тот вызвал «скорую», медики лишь констатировали смерть женщины от острой кровопотери из ран на груди и животе. Работники «скорой» вызвали полицию.

Суд заключил обвиняемого под стражу, в ходе следствия он полностью признал вину.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору и после его утвердительного заключения отправится в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Энгельса украл у пенсионерки гараж
Панков балаковским дольщикам: Будем и дальше координировать работу
В Саратове «Газель» сбила юношу
Пожар в один кв. м на Астраханской тушили 13 человек
В Саратове опытный вор не успел скурить украденные сигареты
В Балашове мужчина с рогаткой забросил телефон на территорию колонии
В Саратове автомойщик-рецидивист угнал и разбил чужой BMW
Разработана схема спасения исторических зданий Саратова
В Хвалынске сосед по комнате украл у юноши 134 тыс. рублей
Лонгин пока не видит возможности возрождения храма Александра Невского на месте стадиона «Динамо»
Здания Саратова может спасти программа «аренда за рубль»
Руководителя УК в Саратове оштрафовали на 50 тыс. рублей за раздавленное льдиной авто
Лонгин рассказал о заборах вокруг храмов, умирании русского села и «спайке» с властью
Отключена вода на проспекте Энтузиастов
В Саратове днем будет идти дождь
Саратовская федерация волейбола признана виновной в попытке украсть историю «Протона-БАЭС»
Жители микрорайона «Авиатор» пожаловались Путину на отсутствие школы
Саратовский депутат вышел из «Единой России» по трем причинам
В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто
Следователи разберутся, кто виноват в разрушении новостройки в Аткарске
Деревья в центре Саратова кронировали по заявке театра оперы и балета