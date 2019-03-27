Руководителя УК в Саратове оштрафовали на 50 тыс. рублей за раздавленное льдиной авто

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-27T07:34:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Саратова виновника падения льда с крыши оштрафовали за моральный ущерб потерпевшему.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось 15 января в 21:30.

При выезде со двора дома на площади Кирова, 10 на автомобиль Citroen рухнула глыба льда с крыши.

Установлено, что домом управляет ООО «УК «Импульс-М». Стоимость ремонта автомобиля составила более 285 тыс. рублей.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал руководителя управляющей компании на 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU