Руководителя УК в Саратове оштрафовали на 50 тыс. рублей за раздавленное льдиной авто
Стоимость ремонта иномарки составила 285 тыс. рублей
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Во Фрунзенском районе Саратова виновника падения льда с крыши оштрафовали за моральный ущерб потерпевшему.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось 15 января в 21:30.
При выезде со двора дома на площади Кирова, 10 на автомобиль Citroen рухнула глыба льда с крыши.
Установлено, что домом управляет ООО «УК «Импульс-М». Стоимость ремонта автомобиля составила более 285 тыс. рублей.
По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Суд оштрафовал руководителя управляющей компании на 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU