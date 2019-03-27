Лонгин рассказал о заборах вокруг храмов, умирании русского села и «спайке» с властью

СЕГОДНЯ 07:29 2019-03-27T07:33:47+03:00

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На прошедшей 26 марта пресс-конференции митрополит Саратовский и Вольский Лонгин ответил на множество вопросов, в том числе, о взаимоотношениях со светскими властями в регионе.

О заборах вокруг храмов:

- Вот скажите, зачем забор вокруг парка Липки? У строящихся храмов это необходимо. А у тех, кто давно стоит, там иногда приходится это строить. У нашего Троицкого собора два прудика, очень нравятся они детям, там золотые рыбки у нас запущены. Несколько раз их травили. Кто, зачем? Допустим, вы попов не любите, вам церковь не нравится, но рыбки тут при чем? Так что приходится иногда ставить забор.

Но, конечно, это не обязательная необходимость, заборы у храмов.

О селе:

Увы, русское село умирает, это надо признать. Началось это с разрушения и закрытия храмов там, и продолжалось с тех пор. Священники служат в нескольких приходах сразу не потому, что у нас не хватает молодых священнослужителей, а потому что очень мало людей в селе.

О взаимоотношениях с властями:

Если бы была тесная спайка с государством, то я не плакался бы вам сейчас о том, что летнего лагеря у нас больше нет, не плакался бы по поводу восстановления сельских храмов, я бы приходил и стучал кулаком по столу - «Что такое?» Но этого нет. Мы радуемся добрым отношениям со светской властью, это да, но все не так, как мы с вами читаем в интернете.

Митрополит ЛонгинФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU