2019-03-27T07:11:15+03:00
Недвижимость

Отключена вода на проспекте Энтузиастов

Восстановить водоснабжение планируется к 20.00
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Очередные повреждения на городском водопроводе в Саратове привели 27 марта к временному отключению снабжения жителей домов на проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова.

- Изменены параметры холодного водоснабжения абонентам проспектата Энтузиастов, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, сообщили в ООО "КВС".

Восстановить работу коммунальной системы на этом участке планируют к 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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