2019-03-26T21:17:26+03:00
Спорт

Саратовская федерация волейбола признана виновной в попытке украсть историю «Протона-БАЭС»

УФАС наложило штраф в 100 тыс. рублей на «Федерацию волейбола Саратовской области»
Александр Уриевский
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Анатолий Годаль и менеджер "Протона-Саратов" Андрей АфиногеновАнатолий Годаль и менеджер "Протона-Саратов" Андрей Афиногенов
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«Федерация волейбола Саратовской области», возглавляемая Анатолием Годалем, признана виновной в попытке выдать за историю своей команды достижения других спортсменов и тренеров. Постановление о нарушении закона о рекламе принято Управлением Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области 19 марта.

С жалобой в УФАС руководство женского волейбольного «Протона-БАЭС» обратилось еще в конце 2018 года. Поводом послужили два буклета-афиши матчей команды «Протон-Саратов», которую под эгидой региональной федерации областные власти запустили в Суперлигу вместо «Протона-БАЭС».

В афишах матчей с «Сахалином» 11 ноября и «Динамо-Метар» 17 ноября была размещена информация о достижениях «Протон-Саратов», о предыдущих встречах с этими командами, об игроках, которые никогда до этого в «Протоне-Саратов» не играли, но подавались создателями буклета как участники всех предшествующих противостояний. Кроме того, в раздаточных материалах для участников матча и зрителей был указан год основания команды «Протон-Саратов» - 1989. На самом деле это дата образования клуба «Протон-БАЭС», вновь созданная команда «Протон-Саратов» к моменту публикации первой афиши ни одного матча в Суперлиге не провела. В графе «Достижения» на буклете команды «Протон-Саратов» указывались участие в еврокубках, призовые места в Чемпионате и Кубке страны. УФАС установила, что все это - достижения другой команды – «Протон-БАЭС». Антимонопольная служба подтвердила, что все указанные достижения, заслуги, саму историю СРОФСО «Федерация волейбола Саратовской области» указала не свою, а ОО Балаковского района Саратовской области «Волейбольный клуб «Протон-БАЭС». В УФАС подчеркнули, что региональная федерация волейбола и команда «Протон-Саратов» никакого отношения к балаковскому «Протону-БАЭС» не имеет.

Антимонопольная служба признала виновной областную федерацию волейбола Анатолия Годаля виновной в нарушении закона о рекламе и наложила штраф на нее в размере 100 тыс. рублей.

У федерации есть десять дней на обжалование этого решения.

Напомним, «Протон-Саратов» под эгидой региональной федерации волейбола ранее принял участие в розыгрыше Еврокубка, хотя право на это завоевал клуб «Протон-БАЭС». С учетом последнего решения УФАС этот факт может стать поводом для дальнейших судебных исков.

Афиша, в которой УФАС увидела недобросовестную рекламу

Афиша, в которой УФАС увидела недобросовестную рекламу

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ИСТОЧНИК KP.RU

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