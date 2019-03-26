Жители микрорайона «Авиатор» пожаловались Путину на отсутствие школы

СЕГОДНЯ 18:08 2019-03-26T18:08:53+03:00

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Жители микрорайона «Авиатор» в Саратове написали обращение Президенту России Владимиру Путину.

Как сообщили «КП-Саратов» представители общественного совета микрорайона, они просят обратить внимание на проблему отсутствия у них школы.

Дома новоселов территориально относятся к школе №43, которая находится в 3,5 км от микрорайона, говорится в обращении. Добраться до нее можно только на транспорте, причем, не менее 40-50 минут с учетом постоянных пробок.

- Наш микрорайон активно развивается и расширяется. Сюда переезжают многие молодые семьи с детьми. Общая проектная численность составляет 14 500 человек. На сегодняшний день на территории нашего микрорайона проживает около шести тыс. человек, из них 750 детей школьного и старшего дошкольного возраста. Это дети, которые ежедневно преодолевают несколько дорог с интенсивным движением, чтобы добраться до школы и обратно, что неизбежно ведет к росту детского травматизма на дорогах, — говорится в письме.

По мнению жителей, местные власти не решают проблему, «отмахиваясь от нас и отодвигая на несколько лет сроки строительства учебного заведения».

Кроме того, как отмечают горожане, в микрорайоне множество торговых объектов, но не хватает социальных, например, детсадов и поликлиники, которые были обещаны в 2017-2019 годах.

- В письме от 12.03.19 г. заместитель Председателя Правительства Саратовской области В.В. Гречушкина, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете, ясно дает нам понять, что школы в будущем году ждать не стоит, — говорится в обращении.

При этом жители высказывают претензии к властям, считая, что чиновники не несут ответственности за свои обещания. Однако, в письме нет слов о коммерческих строительных организациях, которые также должны обеспечивать инфраструктуру, заявленную в плане застройки.

Аналогичные письма обращены в адрес председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, а также губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU