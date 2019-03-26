Саратовский депутат вышел из «Единой России» по трем причинам

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-26T17:50:34+03:00

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Депутат Саратовской гордумы Олег Комаров вышел из партии «Единая Россия» по личному заявлению 24 февраля.

- Я это сделал из-за трех причин. Первое — я не согласен с изменениями пенсионной системы, второе — это из-за того, что не выделяются деньги на школы и детсады Саратова в 2019 году. Я не говорю про новые, я о тех, которым по пять, десять, 20, 30 лет. И третье — нефинансирование спорта области, — рассказал «КП-Саратов» народный избранник.

Он также отметил, что депутатом-одномандатником он остается.

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ИСТОЧНИК KP.RU