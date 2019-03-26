В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-26T18:16:20+03:00

Выявить это удалось с помощью камер наблюдения

Изменить размер текста: A A

В Саратове в очередной раз удается выявить правонарушение с помощью «Безопасного дома».

Как сообщили «КП-Саратов» в компании, инцидент произошел на улице Одесская, 9. Там припаркованный автомобиль измазали маслом.

На кадрах камеры наблюдения видно, как вечером 14 марта, в 21:42 мужчина вышел из подъезда и закурил. При этом он явно старался не привлекать внимания.

Гражданин несколько раз прошел туда-сюда, дожидаясь, когда уедет курьер, с которым он ранее чуть не столкнулся лицом к лицу.

В 21:46 мужчина подошел к припаркованному автомобилю и намазал маслом лобовое стекло.

При этом впоследствии выяснилось, что в этом дворе уже аналогично портили автомобиль другому потерпевшему

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/699178" frameborder="0"></iframe> В Саратове мужчина мажет стёкла чужих машин маслом.

Благодарим за видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU