В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто
В Саратове в очередной раз удается выявить правонарушение с помощью «Безопасного дома».
Как сообщили «КП-Саратов» в компании, инцидент произошел на улице Одесская, 9. Там припаркованный автомобиль измазали маслом.
На кадрах камеры наблюдения видно, как вечером 14 марта, в 21:42 мужчина вышел из подъезда и закурил. При этом он явно старался не привлекать внимания.
Гражданин несколько раз прошел туда-сюда, дожидаясь, когда уедет курьер, с которым он ранее чуть не столкнулся лицом к лицу.
В 21:46 мужчина подошел к припаркованному автомобилю и намазал маслом лобовое стекло.
При этом впоследствии выяснилось, что в этом дворе уже аналогично портили автомобиль другому потерпевшему
В Саратове мужчина мажет стёкла чужих машин маслом.
Благодарим за видео программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU