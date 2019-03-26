2019-03-26T18:16:20+03:00
Общество

В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто

Выявить это удалось с помощью камер наблюдения
Екатерина Семенова
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В Саратове в очередной раз удается выявить правонарушение с помощью «Безопасного дома».

Как сообщили «КП-Саратов» в компании, инцидент произошел на улице Одесская, 9. Там припаркованный автомобиль измазали маслом.

На кадрах камеры наблюдения видно, как вечером 14 марта, в 21:42 мужчина вышел из подъезда и закурил. При этом он явно старался не привлекать внимания.

Гражданин несколько раз прошел туда-сюда, дожидаясь, когда уедет курьер, с которым он ранее чуть не столкнулся лицом к лицу.

В 21:46 мужчина подошел к припаркованному автомобилю и намазал маслом лобовое стекло.

При этом впоследствии выяснилось, что в этом дворе уже аналогично портили автомобиль другому потерпевшему

В Саратове мужчина мажет стёкла чужих машин маслом.

Благодарим за видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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