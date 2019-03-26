Деревья в центре Саратова кронировали по заявке театра оперы и балета
В администрации Волжского района прокомментировали публикацию «КП-Саратов»
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В мэрии Саратова прокомментировали опиловку деревьев в центре города.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», днем 26 марта рабочие обрезали ветви на нескольких деревьях возле театра оперы и балета.
- По информации, предоставленной администрацией Саратовского академического театра оперы и балета, кронирование деревьев на прилегающей к театру территории производится в соответствии с заявкой, направленной администрацией театра в МБУ «Дорстрой», — говорится в официальном комментарии администрации Волжского района.
ИСТОЧНИК KP.RU