2019-03-26T17:15:57+03:00
Общество

Деревья в центре Саратова кронировали по заявке театра оперы и балета

В администрации Волжского района прокомментировали публикацию «КП-Саратов»
Екатерина Семенова
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В мэрии Саратова прокомментировали опиловку деревьев в центре города.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», днем 26 марта рабочие обрезали ветви на нескольких деревьях возле театра оперы и балета.

- По информации, предоставленной администрацией Саратовского академического театра оперы и балета, кронирование деревьев на прилегающей к театру территории производится в соответствии с заявкой, направленной администрацией театра в МБУ «Дорстрой», — говорится в официальном комментарии администрации Волжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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