2019-03-26T16:53:20+03:00
Общество

Николай Панков: Давайте не расслабляться

По его словам, остались самые сложные для достройки дома, где по каждому пункту «дорожной карты» — огромный объем работы
Ольга Муравлёва
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Депутат Госдумы и секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков написал пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Когда Писной прекратил деятельность по достройке проблемных домов, многие восприняли это как сигнал к бездействию. Впечатление именно такое, глядя на профильный комитет города. Как будто не заинтересованы участвовать в заседаниях рабочих групп, решать проблемы дольщиков. Или присутствуют только в виде декораций. В Минстрое наоборот, все кипит, но как-то не могут сосредоточиться, что ли. То ли много сил уходит на работу по федеральным объектам, уже сил не остается. То ли кадровые потрясения выбили почву из-под ног.

Непонятна пока и судьба имущества арестованных застройщиков, хотя следствие идет не первый год. Не получится ли так: кто-то сидит под стражей, дает показания, а потом освободится, и дольщики из этого имущества ничего не получат?

В связи с этим хочется сказать: давайте не расслабляться. Остались самые сложные для достройки дома, где по каждому пункту «дорожной карты» — огромный объем работы. А наши дольщики ждут результата — по достройке домов, предоставлению квартир, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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