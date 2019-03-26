С саратовских управляющих компаний взыскали более полумиллиона рублей штрафов
На сегодняшнем заседании постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и земельным ресурсам гордумы председатель комитета по ЖКХ Александр Мышев рассказал о недобросовестности управляющих компаний.
- В отношении 46 организаций составлены протоколы, по которым они заплатили 593,5 тыс. рублей штрафов, — сказал Мышев.
В основном компании нарушали правила содержания и ремонта жилых домов и помещений.
Выяснилось, что юрлица не соблюдали требования при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. По результатам 629 проверок выявили 228 нарушений.
По домам также провели перерасчет за оплату на общую сумму более 2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU