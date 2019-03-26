В Саратовской области рецидивист пытался передать в «родную» колонию телефон
В ЛИУ-3 Саратовской области сотрудники пресекли передачу телефона осужденным.
- Гражданин, пытавшийся перекинуть мобильник, вышел на свободу в феврале этого года. Он упаковал сверток, подошел к хорошо знакомому ему «с обратной стороны» забору и с помощью рогатки пытался доставить технику, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона.
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Однако работники колонии быстро задержали нарушителя. Им оказался 50-летний рецидивист, у которого суммарный срок проведения за решеткой — 21 год.
Сейчас сотрудники учреждения проводят проверку. Они также подготовили документы, чтобы направить их в мировой суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU