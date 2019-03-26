2019-03-26T16:42:29+03:00
Происшествия

В Саратовской области рецидивист пытался передать в «родную» колонию телефон

Он провел за решеткой 21 год
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ЛИУ-3 Саратовской области сотрудники пресекли передачу телефона осужденным.

- Гражданин, пытавшийся перекинуть мобильник, вышел на свободу в феврале этого года. Он упаковал сверток, подошел к хорошо знакомому ему «с обратной стороны» забору и с помощью рогатки пытался доставить технику, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона.

.

.

Однако работники колонии быстро задержали нарушителя. Им оказался 50-летний рецидивист, у которого суммарный срок проведения за решеткой — 21 год.

Сейчас сотрудники учреждения проводят проверку. Они также подготовили документы, чтобы направить их в мировой суд.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители микрорайона «Авиатор» пожаловались Путину на отсутствие школы
Саратовский депутат вышел из «Единой России» по трем причинам
В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто
Следователи разберутся, кто виноват в разрушении новостройки в Аткарске
Деревья в центре Саратова кронировали по заявке театра оперы и балета
Николай Панков: Давайте не расслабляться
С саратовских управляющих компаний взыскали более полумиллиона рублей штрафов
В Саратове остаются 900 домов без управляющей компании
Детский православный лагерь «Солнечный» в Саратове закрылся из-за требований инстанций
В Саратове построят 28 транспортных развязок
Митрополит Лонгин назвал автомобили священников не роскошью, а вопросом выживания
В Саратове отремонтируют более 5 тыс. домов
Помощница президента Татарстана впечатлилась Саратовом
Митрополит Лонгин попросил создать программу по восстановлению сельских храмов
Комитет по градостроительству Саратова заподозрили в коррупционности
В Саратове прошел конкурс педагогов «Нестандарты творчества»
На двух участках реки Камелик под Саратовом взорвали лед
В Аткарске пьяный водитель сбил ДПСника и сбежал
ООО «КВС» напоминает о необходимости своевременной оплаты за воду
Без чистой питьевой воды к 2024 году останутся 7,5% жителей Саратовской области
Восемь пожарных тушили дом в Аткарске
Саратовцы почувствуют себя кукловодами
В Вольском районе полыхал цельнометаллический вагончик
Лже-работник пенсионного фонда выманил у саратовчанки круглую сумму