В Саратовской области рецидивист пытался передать в «родную» колонию телефон

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-26T16:42:29+03:00

Он провел за решеткой 21 год

Изменить размер текста: A A

В ЛИУ-3 Саратовской области сотрудники пресекли передачу телефона осужденным.

- Гражданин, пытавшийся перекинуть мобильник, вышел на свободу в феврале этого года. Он упаковал сверток, подошел к хорошо знакомому ему «с обратной стороны» забору и с помощью рогатки пытался доставить технику, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН региона.

.

Однако работники колонии быстро задержали нарушителя. Им оказался 50-летний рецидивист, у которого суммарный срок проведения за решеткой — 21 год.

Сейчас сотрудники учреждения проводят проверку. Они также подготовили документы, чтобы направить их в мировой суд.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU