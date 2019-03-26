В Саратове остаются 900 домов без управляющей компании
На сегодняшнем заседании постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и земельным ресурсам гордумы председатель комитета по ЖКХ администрации Александр Мышев рассказал о ненужных управляющим компаниям домах.
На обсуждение депутатов предстал проект решения Саратовской городской думы о том, чтобы администрация могла выбирать управляющие организации для многоквартирных домов. Речь идет о зданиях, в отношении которых собственники не выбрали способ управления домом или где выбрали, но не реализуют или нет управляющей компании.
- На сегодняшний день домов на конкурс порядка 900, но организации их не берут — нет финансовой заинтересованности. По пять раз здания туда ставят, но ничего не меняется.
Компании, которые хотят получить дома, должны включить себя в реестр и по закону тогда их будут догружать зданиями, которые не ушли.
Сейчас жаждущих пойти на конкурс нет, с нового года никто ни одного дома не забрал. Либо берут те компании, что сами ничего не делают и даже за плохую работу с них взять нечего, — сказал Мышев.
Депутаты начали бурное обсуждение на тему, кто же должен следить за старым жилым фондом, который уже рушится? Александр Мышев ответил, что делать это должна районная администрация — «работа проводится, идет реакция на жалобы горожан».
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ИСТОЧНИК KP.RU