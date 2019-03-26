2019-03-26T16:18:32+03:00
Общество

В Саратове остаются 900 домов без управляющей компании

Их не берут организации из-за финансовой незаинтересованности
Дарья Вострикова
Поделиться:
..Фото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На сегодняшнем заседании постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и земельным ресурсам гордумы председатель комитета по ЖКХ администрации Александр Мышев рассказал о ненужных управляющим компаниям домах.

На обсуждение депутатов предстал проект решения Саратовской городской думы о том, чтобы администрация могла выбирать управляющие организации для многоквартирных домов. Речь идет о зданиях, в отношении которых собственники не выбрали способ управления домом или где выбрали, но не реализуют или нет управляющей компании.

- На сегодняшний день домов на конкурс порядка 900, но организации их не берут — нет финансовой заинтересованности. По пять раз здания туда ставят, но ничего не меняется.

Компании, которые хотят получить дома, должны включить себя в реестр и по закону тогда их будут догружать зданиями, которые не ушли.

Сейчас жаждущих пойти на конкурс нет, с нового года никто ни одного дома не забрал. Либо берут те компании, что сами ничего не делают и даже за плохую работу с них взять нечего, — сказал Мышев.

Депутаты начали бурное обсуждение на тему, кто же должен следить за старым жилым фондом, который уже рушится? Александр Мышев ответил, что делать это должна районная администрация — «работа проводится, идет реакция на жалобы горожан».

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовская федерация волейбола признана виновной в попытке украсть историю «Протона-БАЭС»
Жители микрорайона «Авиатор» пожаловались Путину на отсутствие школы
Саратовский депутат вышел из «Единой России» по трем причинам
В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто
Следователи разберутся, кто виноват в разрушении новостройки в Аткарске
Деревья в центре Саратова кронировали по заявке театра оперы и балета
Николай Панков: Давайте не расслабляться
С саратовских управляющих компаний взыскали более полумиллиона рублей штрафов
В Саратовской области рецидивист пытался передать в «родную» колонию телефон
Детский православный лагерь «Солнечный» в Саратове закрылся из-за требований инстанций
В Саратове построят 28 транспортных развязок
Митрополит Лонгин назвал автомобили священников не роскошью, а вопросом выживания
В Саратове отремонтируют более 5 тыс. домов
Помощница президента Татарстана впечатлилась Саратовом
Митрополит Лонгин попросил создать программу по восстановлению сельских храмов
Комитет по градостроительству Саратова заподозрили в коррупционности
В Саратове прошел конкурс педагогов «Нестандарты творчества»
На двух участках реки Камелик под Саратовом взорвали лед
В Аткарске пьяный водитель сбил ДПСника и сбежал
ООО «КВС» напоминает о необходимости своевременной оплаты за воду
Без чистой питьевой воды к 2024 году останутся 7,5% жителей Саратовской области
Восемь пожарных тушили дом в Аткарске
Саратовцы почувствуют себя кукловодами
В Вольском районе полыхал цельнометаллический вагончик
Лже-работник пенсионного фонда выманил у саратовчанки круглую сумму