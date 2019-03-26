Митрополит Лонгин назвал автомобили священников не роскошью, а вопросом выживания

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-26T16:55:29+03:00

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Митрополит Лонгин, ответил на вопросы по поводу роскоши в церкви. Сегодня, 26 марта, он провел пресс-конференцию для журналистов впервые, с 2011 года.

- У многих чиновников есть автомобили. Это роскошь? Я считаю - необходимость. Сельские священники часто на несколько населенных пунктов — им даже мы иногда помогали с машиной. Дом с удобствами для семьи с двумя детьми — это роскошь? Возможно, для тех кто живет в этой деревне и удобства во дворе у половины — может, быть, они считают для молодого священника это роскошью, — заметил Лонгин.

Священнослужитель напомнил о повышении цен на свечи и сообщил, что есть такое понятие как инфляция.

По его словам, машина — это вопрос не самоутверждения, а выживания. Если он будет ездить на самой простой и дешевой машине по нашим дорогам, то от него быстро ничего не останется, «а я очень много передвигаюсь по области».

- В Москве во время служения я принципиально ездил на отечественном авто, некоторые видели в этом фронду. Сейчас вот наоборот. Сегодняшняя моя «Тойота» приобретена в рассрочку, потому что нет денег на то, чтобы ее купить, при этом сдана прежняя машина.

В Пристанном вокруг моего домика, который собственность епархии с 1948 года, стоят многоэтажные дворцы, так что моя, как ее некоторые называют «резиденция», очень скромна. Старый деревянный дом обложен в один кирпич, — заявил митрополит Саратовский и Вольский.

В ответ на предложение пригласить журналистов в резиденцию, Лонгин ответил, что после того, как все растает, он об этом подумает.

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ИСТОЧНИК KP.RU