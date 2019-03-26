2019-03-26T15:24:25+03:00
Общество

В Саратове отремонтируют более 5 тыс. домов

Собрано свыше 1 млрд рублей взносов на капремонт
Дарья Вострикова
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На 49-м заседании постоянной комиссии по ЖКХ администрации Саратова 26 марта обсудили утвержденную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную до 2043 года.

В нее включено 5,25 тыс. домов Саратова. В большинстве из них средства жителей формируются на спецсчетах Фонда капремонта. Всего собрано взносов более 1,2 млрд рублей.

В 2018-2020 годах в Саратове предусмотрен капремонт конструктивных элементов в 2 751 доме общей площадью 1,5 млн кв. м, в которых живут 117,2 тыс. человек.

В 2019 году в порядок приведут 1 143 здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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