2019-03-26T15:09:21+03:00
Общество

Помощница президента Татарстана впечатлилась Саратовом

Олеся Балтусова завидует сохранности объектов культурного наследия разных эпох в регионе
Александр Уриевский
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В Саратовской областной думе 26 марта прошло заседание переговорной площадки о стратегии сохранения и развития историко-культурного наследия Саратовской области.

Как сообщил с мероприятия корреспондент «КП-Саратов», выход искать нужно, что делать с объектами культурного наследия, в которых, особенно в эту зиму, рушились крыши и выпадали кирпичи. Они нуждаются в срочной реанимации. Поиск не только сохранения, но и спасения очень важен сегодня.

- Меня Саратов впечатлил, прежде всего, комплексностью сохранившихся объектов культурного наследия разных эпох. Мы по-хорошему завидуем этой сохранности, — сказала помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

Она возглавляла общественную организацию, которая резко протестовала против сноса памятников в Казани в 2000-х годах

- У нас 552 объектов культурного наследия. 15 лет назад цифры были существенно выше, поэтому мы трепетно относимся к каждому объекту

Мы добились, что у нас 11 региональных исторических поселений и два федеральных. Каждый проект застройки в этих городах проходит три степени проверки, — добавила Балтусова.

В Казани на 600 кв. км приходится 23 км исторического поселения, где сконцентрированы объекты культурного значения.

- Есть варианты сдачи их в безвозмездное пользование некоммерческим организациям, имеются механизмы. Причем ремонт осуществляется за их собственный счет. Есть подход, когда регион по программе расселения аварийного жилья помогает расселять памятники исторического наследия, прокладывая коммунальные сети, — заявила чиновница из Татарстана.

По ее словам, фестивальный проект «Том Сойер Фест» помог в Казани отреставрировать уже 12 домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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