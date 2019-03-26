2019-03-26T15:47:37+03:00
Общество

Детский православный лагерь «Солнечный» в Саратове закрылся из-за требований инстанций

У священнослужителей не хватило средств
Александр Уриевский
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня, 26 марта, в здании просветительского центра Троицкого кафедрального собора в Саратове прошла пресс-конференция митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. На мероприятии священнослужитель рассказал, почему закрыли детский православный лагерь «Солнечный».

- Просто мы не можем с нашими средствами соответствовать всем требованиям проверяющих инстанций. Мы получили его в разрушенном состоянии, восстановили в экономном режиме, на сколько хватало средств. Однако требования к безопасности и комфорту детей растут, а мы не смогли им соответствовать, — сообщил митрополит.

По его словам, были обращения к региональным и городским властям, но никаких даже обещаний я нигде не получил, хотя на всех заседаниях по этому поводу декларируется нехватка детских лагерей.

- Я могу общаться с местными властями неформально. От того, что в разгар снегопада я им скажу, что нельзя проехать, они и так это знают. Буду еще одним ворчуном. Они искренне пытаются что-то делать, но другое дело — возможности какие есть, — подчеркнул митрополит Лонгин.

Он говорит, что встречался по проблемным вопросам церкви и храмов — «понимание есть, есть сочувствие, но нет возможностей помочь».

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители микрорайона «Авиатор» пожаловались Путину на отсутствие школы
Саратовский депутат вышел из «Единой России» по трем причинам
В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто
Следователи разберутся, кто виноват в разрушении новостройки в Аткарске
Деревья в центре Саратова кронировали по заявке театра оперы и балета
Николай Панков: Давайте не расслабляться
С саратовских управляющих компаний взыскали более полумиллиона рублей штрафов
В Саратовской области рецидивист пытался передать в «родную» колонию телефон
В Саратове остаются 900 домов без управляющей компании
В Саратове построят 28 транспортных развязок
Митрополит Лонгин назвал автомобили священников не роскошью, а вопросом выживания
В Саратове отремонтируют более 5 тыс. домов
Помощница президента Татарстана впечатлилась Саратовом
Митрополит Лонгин попросил создать программу по восстановлению сельских храмов
Комитет по градостроительству Саратова заподозрили в коррупционности
В Саратове прошел конкурс педагогов «Нестандарты творчества»
На двух участках реки Камелик под Саратовом взорвали лед
В Аткарске пьяный водитель сбил ДПСника и сбежал
ООО «КВС» напоминает о необходимости своевременной оплаты за воду
Без чистой питьевой воды к 2024 году останутся 7,5% жителей Саратовской области
Восемь пожарных тушили дом в Аткарске
Саратовцы почувствуют себя кукловодами
В Вольском районе полыхал цельнометаллический вагончик
Лже-работник пенсионного фонда выманил у саратовчанки круглую сумму