Детский православный лагерь «Солнечный» в Саратове закрылся из-за требований инстанций

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-26T15:47:37+03:00

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В Саратове сегодня, 26 марта, в здании просветительского центра Троицкого кафедрального собора в Саратове прошла пресс-конференция митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. На мероприятии священнослужитель рассказал, почему закрыли детский православный лагерь «Солнечный».

- Просто мы не можем с нашими средствами соответствовать всем требованиям проверяющих инстанций. Мы получили его в разрушенном состоянии, восстановили в экономном режиме, на сколько хватало средств. Однако требования к безопасности и комфорту детей растут, а мы не смогли им соответствовать, — сообщил митрополит.

По его словам, были обращения к региональным и городским властям, но никаких даже обещаний я нигде не получил, хотя на всех заседаниях по этому поводу декларируется нехватка детских лагерей.

- Я могу общаться с местными властями неформально. От того, что в разгар снегопада я им скажу, что нельзя проехать, они и так это знают. Буду еще одним ворчуном. Они искренне пытаются что-то делать, но другое дело — возможности какие есть, — подчеркнул митрополит Лонгин.

Он говорит, что встречался по проблемным вопросам церкви и храмов — «понимание есть, есть сочувствие, но нет возможностей помочь».

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ИСТОЧНИК KP.RU