2019-03-26T16:37:42+03:00
Общество

Митрополит Лонгин попросил создать программу по восстановлению сельских храмов

По его словам, в журналистских кругах и у блоггеров есть мнение, что церковь очень богата. Но эти слухи очень преувеличены
Александр Уриевский
Поделиться:
Комментарии: comments1
Митрополит Саратовский и Вольский ЛонгинМитрополит Саратовский и Вольский ЛонгинФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В здании просветительского центра Троицкого кафедрального собора в Саратове сегодня, 26 марта, прошла пресс-конференция митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.

Он собрал журналистов чтобы рассказать, что епархия ведет не только церковные службы, но и осуществляет просветительскую и благотворительную деятельность.

- В 2011 году подобное мероприятие мы устраивали. Для меня лично вехой стал 2003 год, когда я назначен в Саратовскую епархию.

За 15 лет более чем в три раза увеличилось количество приходов в Саратовской митрополии — 362. Здесь три епархии: Саратовская — 175, Покровская — 112, Балашовская — 75.

Программа строительства 20 храмов завершается, она была реализована при помощи Вячеслава Володина, достраивается последний, в Заводском районе Саратова. Это уникальная программа, чтобы в таком количестве создавать. Они возводятся в новых микрорайонах, которых еще не было ранее, до советской власти, — сказал митрополит.

По его словам, в Саратове 62 прихода, но они не в шаговой доступности. К тому же храмы полны людей, особенно в праздничные дни. Однако прожить общине сегодня крайне сложно, прихожане проходят мимо, нет времени у священников проводить индивидуальную работу.

- В журналистских кругах и у блоггеров есть мнение, что церковь очень богата. Но эти слухи очень преувеличены. Реставрация возвращенных, разрушенных храмов идет медленно. Где есть спонсоры, там она идет быстрее. В большинстве случаев нам приходится выпрашивать деньги буквально на все — проекты, стройматериалы, — сообщил на мероприятии митрополит Саратовский и Вольский.

На улице Октябрьская 41 и Лермонтова 14, идут восстановительные работы на возвращенных церкви помещениях. Идет подготовка сметы на реставрацию храма Утоли моя Печали на Горького. Когда меняли один из девяти куполов обнаружилось совершенно неудовлетворительное состояние деревянных конструкций. Долго шла реставрация семинарии и здания епархиального управления.

- Я просил бы СМИ принять участие в освещении нескольких тем. Речь идет о реставрации или хотя бы консервации памятников истории и культуры, которыми являются многие старые храмы.

В селах Саратовской области стоят в руинах 64 храма , 29 из них — в Саратовской епархии. Ранее там были тысячные села, а сейчас живут буквально несколько десятков. Иногда храмы уже стоят просто в чистом поле, никого нет уже вокруг.

Очень мало осталось церквей деревянных. Обращался в разные органы по поводу церкви Михаила Архангела в селе Осиновка, где обрушилась колокольня, но поддержки пока не получил.

Наша область не богата памятниками культуры, но в большинстве они уже в руинах.

В селе Лох храм не дождался реконструкции, несмотря на все заявления о туристической привлекательности региона. Добровольцы помогают, но требуется помощь профессионалов и большие деньги.

Я уверен, что то, что сохранилось в богоборческие годы, было сохранено по воле Божьей и мы должны если не восстановить, то хотя бы сохранить оставшееся, — заявил священнослужитель.

Половина приходов в Саратовской епархии являются дотационными, зарплату платят священникам или епархия или за счет благотворителей.

- Есть программы в регионах, которые позволяют восстанавливать разрушенные храмы. Поэтому я просил бы помощи собравшихся, чтобы донести до всех необходимость создания программы по восстановлению и сохранению сельских храмов в Саратовской области, — попросил митрополит Лонгин.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители микрорайона «Авиатор» пожаловались Путину на отсутствие школы
Саратовский депутат вышел из «Единой России» по трем причинам
В Саратове мужчина мазал маслом лобовые стекла припаркованных авто
Следователи разберутся, кто виноват в разрушении новостройки в Аткарске
Деревья в центре Саратова кронировали по заявке театра оперы и балета
Николай Панков: Давайте не расслабляться
С саратовских управляющих компаний взыскали более полумиллиона рублей штрафов
В Саратовской области рецидивист пытался передать в «родную» колонию телефон
В Саратове остаются 900 домов без управляющей компании
Детский православный лагерь «Солнечный» в Саратове закрылся из-за требований инстанций
В Саратове построят 28 транспортных развязок
Митрополит Лонгин назвал автомобили священников не роскошью, а вопросом выживания
В Саратове отремонтируют более 5 тыс. домов
Помощница президента Татарстана впечатлилась Саратовом
Комитет по градостроительству Саратова заподозрили в коррупционности
В Саратове прошел конкурс педагогов «Нестандарты творчества»
На двух участках реки Камелик под Саратовом взорвали лед
В Аткарске пьяный водитель сбил ДПСника и сбежал
ООО «КВС» напоминает о необходимости своевременной оплаты за воду
Без чистой питьевой воды к 2024 году останутся 7,5% жителей Саратовской области
Восемь пожарных тушили дом в Аткарске
Саратовцы почувствуют себя кукловодами
В Вольском районе полыхал цельнометаллический вагончик
Лже-работник пенсионного фонда выманил у саратовчанки круглую сумму