Митрополит Лонгин попросил создать программу по восстановлению сельских храмов

СЕГОДНЯ 14:41 2019-03-26T16:37:42+03:00

По его словам, в журналистских кругах и у блоггеров есть мнение, что церковь очень богата. Но эти слухи очень преувеличены

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В здании просветительского центра Троицкого кафедрального собора в Саратове сегодня, 26 марта, прошла пресс-конференция митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.

Он собрал журналистов чтобы рассказать, что епархия ведет не только церковные службы, но и осуществляет просветительскую и благотворительную деятельность.

- В 2011 году подобное мероприятие мы устраивали. Для меня лично вехой стал 2003 год, когда я назначен в Саратовскую епархию.

За 15 лет более чем в три раза увеличилось количество приходов в Саратовской митрополии — 362. Здесь три епархии: Саратовская — 175, Покровская — 112, Балашовская — 75.

Программа строительства 20 храмов завершается, она была реализована при помощи Вячеслава Володина, достраивается последний, в Заводском районе Саратова. Это уникальная программа, чтобы в таком количестве создавать. Они возводятся в новых микрорайонах, которых еще не было ранее, до советской власти, — сказал митрополит.

По его словам, в Саратове 62 прихода, но они не в шаговой доступности. К тому же храмы полны людей, особенно в праздничные дни. Однако прожить общине сегодня крайне сложно, прихожане проходят мимо, нет времени у священников проводить индивидуальную работу.

- В журналистских кругах и у блоггеров есть мнение, что церковь очень богата. Но эти слухи очень преувеличены. Реставрация возвращенных, разрушенных храмов идет медленно. Где есть спонсоры, там она идет быстрее. В большинстве случаев нам приходится выпрашивать деньги буквально на все — проекты, стройматериалы, — сообщил на мероприятии митрополит Саратовский и Вольский.

На улице Октябрьская 41 и Лермонтова 14, идут восстановительные работы на возвращенных церкви помещениях. Идет подготовка сметы на реставрацию храма Утоли моя Печали на Горького. Когда меняли один из девяти куполов обнаружилось совершенно неудовлетворительное состояние деревянных конструкций. Долго шла реставрация семинарии и здания епархиального управления.

- Я просил бы СМИ принять участие в освещении нескольких тем. Речь идет о реставрации или хотя бы консервации памятников истории и культуры, которыми являются многие старые храмы.

В селах Саратовской области стоят в руинах 64 храма , 29 из них — в Саратовской епархии. Ранее там были тысячные села, а сейчас живут буквально несколько десятков. Иногда храмы уже стоят просто в чистом поле, никого нет уже вокруг.

Очень мало осталось церквей деревянных. Обращался в разные органы по поводу церкви Михаила Архангела в селе Осиновка, где обрушилась колокольня, но поддержки пока не получил.

Наша область не богата памятниками культуры, но в большинстве они уже в руинах.

В селе Лох храм не дождался реконструкции, несмотря на все заявления о туристической привлекательности региона. Добровольцы помогают, но требуется помощь профессионалов и большие деньги.

Я уверен, что то, что сохранилось в богоборческие годы, было сохранено по воле Божьей и мы должны если не восстановить, то хотя бы сохранить оставшееся, — заявил священнослужитель.

Половина приходов в Саратовской епархии являются дотационными, зарплату платят священникам или епархия или за счет благотворителей.

- Есть программы в регионах, которые позволяют восстанавливать разрушенные храмы. Поэтому я просил бы помощи собравшихся, чтобы донести до всех необходимость создания программы по восстановлению и сохранению сельских храмов в Саратовской области, — попросил митрополит Лонгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU