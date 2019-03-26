Комитет по градостроительству Саратова заподозрили в коррупционности

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-26T14:58:44+03:00

Депутат Олег Комаров отметил, что так считают горожане

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На сегодняшнем заседании Саратовской областной думы председатель «Торгово-промышленной группы «Славянский мир» Олег Комаров обвинил замглавы Саратова по градостроительству и архитектуре Антона Корнеева в коррупции.

- Вы часто прикрываетесь генпланом. Но почему суды первой инстанции признали, что мэрия нарушает земельное и градостроительное законодательства? — заявил он.

- За суды я не отвечу, — отозвался Корнеев.

- Вас что, туда не приглашали? Вы не согласны? — продолжал напирать Комаров.

Он закончил свою тираду вопросом, почему саратовцы считают подразделение Корнеева самым коррупционным. Тот ответил, что не знает, кто так думает.

Разбушевавшегося депутата успокоил его коллега по гордуме, заместитель генерального директора АО «Саратовоблжилстрой» Евгений Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU