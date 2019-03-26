В Саратове прошел конкурс педагогов «Нестандарты творчества»
«Нестандарты творчества» — под таким названием состоялся первый творческий конкурс педагогов образовательных учреждений Заводского района.
В Центре дополнительного образования Заводского района состоялся гала-концерт конкурса педагогов образовательных учреждений района, на котором были представлены лучшие номера участников.
Основными задачами конкурса организаторы определили раскрытие и реализацию творческих способностей педагогов.
В конкурсе приняли участие 17 учреждений сферы образования, представив более 30 выступлений в различных жанрах: вокал, хореография и оригинальный жанр.
Поздравить победителей и вручить им дипломы и памятные подарки пришли депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая, президент ассоциации производителей, поставщиков и организаторов питания Олег Урбанский.
- Дорогие и глубокоуважаемые коллеги! Бывая на мероприятиях в ваших учреждениях, с уверенностью могу сказать, что педагоги Заводского района могли бы выбрать любую профессию и в ней блистательно состояться. Хотелось бы поблагодарить администрацию Заводского района за то, что теперь раскрываются и ваши творческие таланты, — обратилась к участникам конкурса Юлия Литневская.
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ИСТОЧНИК KP.RU