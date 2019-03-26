ООО «КВС» напоминает о необходимости своевременной оплаты за воду

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-26T14:15:49+03:00

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Своевременная оплата коммунальных услуг потребителями – необходимое условие эффективной работы ресурсоснабжающей организации, выполнения задач инвестиционной программы компании. Для удобства абонентов в ООО «КВС» функционируют многочисленные каналы оплаты коммунальных услуг.

Вы можете оплатить услуги водоснабжения и водоотведения любым из следующих способов:

- в кассе компании «Концессии водоснабжения — Саратов» по адресу улица Советская, 10 в период пн-пт с 8:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 13:00;

- по платежному документу через ФГУП «Почта России», Сбербанк, «НВКбанк», банк «Открытие», «Газпромбанк», «Экономбанк» (взимается комиссия).

Произвести оплату платежных документов АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» без комиссии также возможно:

- через сайт АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по адресу www.ivc34.ru;

- в личном кабинете АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по адресу www.lk.ivc34.ru;

- с помощью мобильного приложения «ЖКХ ИВЦ: личный кабинет» на базе Android и IOS.

В ООО «КВС» напоминают, что срок оплаты услуг холодного водоснабжения и водоотведения — 10 число месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU